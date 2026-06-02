Garotinho rouba a cena durante entrevista ao Sport TVReprodução de vídeo
AGORA: Repórter pergunta a criança sobre Neymar na Copa do Mundo e recebe resposta inusitada. pic.twitter.com/qjx1bL35qg— CHOQUEI (@choquei) June 2, 2026
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Garotinho rouba a cena durante entrevista ao Sport TVReprodução de vídeo
AGORA: Repórter pergunta a criança sobre Neymar na Copa do Mundo e recebe resposta inusitada. pic.twitter.com/qjx1bL35qg— CHOQUEI (@choquei) June 2, 2026
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Declaração do menino movimentou as redes sociais
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