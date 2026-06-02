Garotinho rouba a cena durante entrevista ao Sport TV - Reprodução de vídeo

Garotinho rouba a cena durante entrevista ao Sport TVReprodução de vídeo

Publicado 02/06/2026 08:59

Rio - Um torcedor mirim da seleção brasileira roubou a cena durante uma entrevista ao Sport TV, na noite desta segunda-feira (1°), ao opinar sobre Neymar. O menino disse que o jogador "só fica caindo" e mencionou Lucas Paquetá como uma das principais apostas para ser destaque na Copa do Mundo.

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O momento inusitado aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio, onde o pequeno esperava para se despedir dos jogadores da Seleção. "Vamos, Brasil", disse o menino, animado.

O jornalista Richard Souza, então, abordou o garotinho e quis saber as considerações dele sobre os jogadores. "Quem você aposta que será o grande destaque do Brasil na Copa do Mundo?", perguntou o repórter. "Claro que o Paquetá, né", disse a criança.

"Pensei que você fosse falar Neymar", comentou Richard. O torcedor mirim deu risada e disparou: "Neymar só fica caindo quando pega na bola". Surpreso com a resposta da criança, o repórter deu risada e pediu: "A cornetinha".

AGORA: Repórter pergunta a criança sobre Neymar na Copa do Mundo e recebe resposta inusitada. pic.twitter.com/qjx1bL35qg — CHOQUEI (@choquei) June 2, 2026

A opinião do pequeno torcedor repercutiu nas redes sociais. "Eu fico com a pureza da resposta das crianças....", disse um usuário do X, antigo Twitter, mencionando um trecho da canção "O Que é o Que é". "Criança sendo criança... sinceras até demais", comentou outro. "Sensacional", opinou uma terceira pessoa.