Ashley Park mostra bastidores da sexta temporada de 'Emily em Paris' - Reprodução do Instagram

Ashley Park mostra bastidores da sexta temporada de 'Emily em Paris'Reprodução do Instagram

Publicado 02/06/2026 08:22 | Atualizado 02/06/2026 08:22

Rio - Ashley Park compartilhou, no Instagram, nesta segunda-feira (1°), registros dos bastidores das gravações da sexta temporada de "Emily em Paris", da Netflix. Intérprete de Mindy Chen na série, a atriz aparece se divertindo ao lado de outros nomes do elenco, como Lily Collins, Lucien Laviscount, Lucas Bravo e Samuel Arnold.







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Nos episódios finais, a trama mostrará uma aventura dos personagens pela Grécia e França. A previsão de estreia da última temporada da produção é para este ano.