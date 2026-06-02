Rio - Ashley Park compartilhou, no Instagram, nesta segunda-feira (1°), registros dos bastidores das gravações da sexta temporada de "Emily em Paris", da Netflix. Intérprete de Mindy Chen na série, a atriz aparece se divertindo ao lado de outros nomes do elenco, como Lily Collins, Lucien Laviscount, Lucas Bravo e Samuel Arnold.
"Nosso elenco e equipe estão colocando todo o amor na criação dessa temporada fantástica de despedida que estamos gravando agora. Mal posso esperar por toda a mágica que nos aguarda e para celebrar a nossa temporada final com você do jeito mais chique possível. Somos extremamente gratos e amamos todos vocês. Até logo", finalizou a artista.