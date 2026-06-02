Ashley Park mostra bastidores da sexta temporada de 'Emily em Paris'Reprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ashley Park compartilhou, no Instagram, nesta segunda-feira (1°), registros dos bastidores das gravações da sexta temporada de "Emily em Paris", da Netflix. Intérprete de Mindy Chen na série, a atriz aparece se divertindo ao lado de outros nomes do elenco, como Lily Collins, Lucien Laviscount, Lucas Bravo e Samuel Arnold. 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Ashley Park (@ashleyparklady)


Nos episódios finais, a trama mostrará uma aventura dos personagens pela Grécia e França. A previsão de estreia da última temporada da produção é para este ano. 
Protagonista da história, Lily falou sobre o fim da série, que estreou em 2020, nas redes sociais. "Trará tudo o quê você ama sobre a série e será servida como o capítulo final da grande av entura da vida de Emily". 

"Nosso elenco e equipe estão colocando todo o amor na criação dessa temporada fantástica de despedida que estamos gravando agora. Mal posso esperar por toda a mágica que nos aguarda e para celebrar a nossa temporada final com você do jeito mais chique possível. Somos extremamente gratos e amamos todos vocês. Até logo", finalizou a artista. 