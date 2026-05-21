Netflix anuncia que sexta temporada será a última de ’Emily em Paris’ - Reprodução / Instagram

Netflix anuncia que sexta temporada será a última de ’Emily em Paris’Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2026 15:04

Rio - A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (21), que a sexta temporada da série "Emily em Paris" será a última. Intérprete da protagonista, a atriz Lily Collins contou a novidade e revelou mais detalhes sobre os episódios finais, gravados na Grécia.

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"Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Depois de seis anos inesquecíveis interpretando Emily Cooper, eu estou aqui para dizer que a sexta temporada será a última. A temporada seis trará tudo o quê você ama sobre a série e será servida como o capítulo final da grande aventura da vida de Emily", iniciou a intérprete da executiva em marketing.



"Nosso elenco e equipe estão colocando todo o amor na criação dessa temporada fantástica de despedida que estamos gravando agora. Mal posso esperar por toda a mágica que nos aguarda e para celebrar a nossa temporada final com você do jeito mais chique possível. Somos extremamente gratos e amamos todos vocês. Até logo", finalizou a artista. A última temporada tem previsão para ser lançada ainda este ano.

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Reação dos fãs

Admiradores lamentaram o fim da série. "Onde já se viu acabar na sexta temporada? Queremos mais umas 20 temporadas", disse um internauta. "Não acredito que vou ficar órfã de 'Emily em Paris'. Essa série tem meu coração todinho", escreveu uma usuária do Instagram. "Eu aqui chorando com cuscuz na boca", expressou outra.

Por outro lado, algumas pessoas concordaram com a decisão. "Finalmente. Não tinha conteúdo nem para metade", criticou um usuário das redes sociais. "Eu amo, vai deixar saudades, mas tem que acabar enquanto ainda está bom", opinou mais alguém. "Até que enfim! Não aguentava mais", disparou outra espectadora.

Saiba mais

Mais tarde neste mesmo dia, Lily compartilhou um compilado de registros dos bastidores das gravações, inclusive, ao lado do diretor, Darren Star. Além disso, revelou em qual país a sexta temporada se passará. "E voltamos - pela última vez. 'Emily in Paris' embarca numa aventura épica pela Grécia (e, claro, pela França). Que esta seja a temporada mais especial de todas".

Natural de Chicago, no EUA, Emily Cooper é uma executiva de marketing que conquista o emprego dos sonhos em Paris, na França. Na 'cidade luz', a jovem aproveita novas experiências, inclusive, aventuras amorosas. A produção, que estreou em 2020, conta com cinco temporadas já disponíveis na plataforma de streaming.