Iron Maiden confirma show em Curitiba - Reprodução/Instagram

Iron Maiden confirma show em CuritibaReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2026 13:52

Rio – A banda britânica Iron Maiden anunciou, nesta segunda-feira (18), um novo show no Brasil. O grupo confirmou uma apresentação na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, marcada para o dia 28 de outubro deste ano.



O espetáculo faz parte da turnê “Run For Your Lives World Tour 2026”, criada para celebrar os 50 anos de carreira da banda inglesa. Antes da passagem pela capital paranaense, o Iron Maiden já tinha confirmado duas performances em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro, no Allianz Park.



Além da nova data, a banda revelou que os shows em São Paulo e Curitiba contarão com participação especial do Alter Bridge, conhecido por sucessos do hard rock e metal alternativo.



Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis para o público geral, tanto pela Livepass, quanto na bilheteria oficial. Os valores variam entre R$ 225 e R$ 1 mil, de acordo com o setor escolhido.