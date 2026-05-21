Iron Maiden confirma show em CuritibaReprodução/Instagram
O espetáculo faz parte da turnê “Run For Your Lives World Tour 2026”, criada para celebrar os 50 anos de carreira da banda inglesa. Antes da passagem pela capital paranaense, o Iron Maiden já tinha confirmado duas performances em São Paulo, nos dias 25 e 27 de outubro, no Allianz Park.
Além da nova data, a banda revelou que os shows em São Paulo e Curitiba contarão com participação especial do Alter Bridge, conhecido por sucessos do hard rock e metal alternativo.
Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis para o público geral, tanto pela Livepass, quanto na bilheteria oficial. Os valores variam entre R$ 225 e R$ 1 mil, de acordo com o setor escolhido.
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