Arthur Brandão (Antonio Fagundes) morre em ’Quem Ama Cuida’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Arthur Brandão (Antonio Fagundes) morre em ’Quem Ama Cuida’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/06/2026 08:54 | Atualizado 03/06/2026 10:35

Rio - A cena da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), exibida na noite desta terça-feira (2), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, movimentou as redes sociais. Os internautas elogiaram a sequência do falecimento do empresário do ramo de joias, após o casamento com Adriana (Leticia Colin), e palpitaram sobre os possíveis autores do crime.

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No fim do capítulo, a fisioterapeuta aparecia colocando uma chaleira no fogo, enquanto Arthur estava na varanda. Ele, então, se virou e disse: "Você?". Um castiçal, então, cai no chão. Ao deixar a cozinha e ouvir o barulho, Adriana se assusta, deixa uma bandeja cair e vai em direção ao empresário. Ao olhar pela sacada, ela percebe que ele está caído na calçada.

"Que cena bem dirigida e editada. Eu estou simplesmente passado", reagiu um usuário do X, antigo Twitter. "Foi absolute cinema demais", elogiou outro. "Isso é um cenão digno do horário nobre, de novela das 9. O impacto, a chaleira, o castiçal caindo, a Adriana refletindo na porta e o berro no gancho. Cenão bem dirigido", opinou uma terceira pessoa. A desenvoltura de Colin e Fagundes também foi elogiada.

Não demorou muito para os internautas opinarem sobre o possível responsável pela morte de Arthur. Entre eles podem estar: Pilar (Isabel Teixeira), Ulisses (Alexandre Borges), Silvana (Belize Pombal), Diná (Rosi Campos), Otoniel (Tony Ramos), Pedro (Chay Suede), os sobrinhos do empresário e até o filho.

"Minha aposta é o Otoniel, que foi influenciado pela defunta (Francesca, vivida por Nathalia Dill), o Arthur ficou surpreso com quem viu e ele não estava no casamento", disse um usuário do X. "Aposto no Pedro como quem matou ele, faria muito sentido lá na frente", opinou outro. "Pela surpresa, a pessoa não estava na festa, posso estar indo longe mas acho que foi o filho (Heitor, interpretado por Renato Góes)", comentou uma terceira pessoa.

Mais teses foram levantadas, como: "Eu acho que foi a empregada (Diná), porque ela foi a única que sumiu no momento do ápice", "E a assassina do Arthur é Ingrid Brandão (Agatha Moreira). Ela vai enganar todo mundo até os últimos capítulos. Ninguém imagina que é ela a responsável por matar o tio", "Brigitte (Tata Werneck) matou Arthur Brandão", "Acho que quem matou Arthur foi o Ulisses, porque ninguém dá nada por alguém tão banana. Acredito que ele gostava minimamente do irmão, mas num momento de rompante pode ter dado um pingo de adrenalina e insanidade nele".

Letícia Colin fala sobre teorias da morte de Arthur

A atriz Letícia Colin, de 36 anos, protagonista da novela, também comentou as teorias que cercam a morte de Arthur Brandão. Em uma caixinha de perguntas aberta no Instagram nesta quarta-feira (3), ela opinou sobre os possíveis responsáveis pelo assassinato do patriarca.



Ao responder um seguidor que sugeriu o irmão de Arthur ou Diná como suspeitos, a artista concordou com a hipótese envolvendo Belmiro. "Eu acho também. O Belmiro não morreu e a gente vai descobrir isso. Ele voltou, porque quando ele (Arthur) fala 'você'... Tem que ser alguém muito surpreendente, e não alguém que estava na festa e que ele tinha acabado de encontrar", afirmou.



Letícia também comentou as especulações sobre Diná, personagem de Rosi Campos. "Diná é uma forte concorrente, porque esse crime passional terrível está aí", avaliou.



Por outro lado, a atriz descartou qualquer envolvimento de Adriana no crime e brincou sobre a curiosidade em descobrir o desfecho da trama. "Já subornei pessoas, já tentei, nada aconteceu. Não consegui tirar nada de ninguém", contou.