Larissa Manoela reage a cena de beijo entre André Luiz e Ana Castela - Reproduão / Instagram

Larissa Manoela reage a cena de beijo entre André Luiz e Ana Castela Reproduão / Instagram

Publicado 04/06/2026 18:18

Rio - Larissa Manoela mostrou que segue acompanhando de perto a trajetória de André Luiz Frambach em Coração Acelerado. Na noite desta quarta-feira (3), a atriz reagiu a uma sequência exibida no capítulo, que mostrou um beijo entre o personagem do marido e a cantora Ana Castela.

Pelos stories do Instagram, Larissa compartilhou um registro da sequência e elogiou a parceria dos dois artistas na trama das 19h. “Os boiadeiros juntos. Essa dupla está demais”, escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.



A reação da atriz chamou atenção nas redes sociais, já que a cena repercutiu entre os fãs da trama. Em vez de comentar o beijo em si, Larissa destacou o trabalho desenvolvido pelos colegas de elenco e demonstrou apoio ao desempenho de André e Ana na produção.



Na trama, André interpreta Gael, integrante da tradicional família Amaral. Já Ana Castela faz uma participação especial, interpretando uma versão fictícia de si mesma. A cantora sertaneja aparece como uma artista em ascensão.