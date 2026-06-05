Carolina Ferraz revelou que não pretende atuar em novelas - Reprodução/Instagram

Carolina Ferraz revelou que não pretende atuar em novelasReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 17:48

Rio - Carolina Ferraz abriu o jogo sobre uma possível volta às novelas em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili", do SBT. A apresentadora não descartou projetos voltados para atuação, mas garantiu que não pretende ingressar em novos folhetins no futuro.

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"Adoro atuar e quero continuar trabalhando como atriz, seja em minisséries, projetos menores, cinema ou teatro. Mas não quero mais fazer novelas. É um trabalho muito intenso e exige muito tempo. Você acaba sendo completamente absorvido por aquilo. Hoje, prefiro projetos de atuação mais curtos", explicou.

Ela também comentou a escolha de deixar o comando do "Domingo Espetacular", da Record. "Estou aproveitando este momento da minha vida, minha idade, minha carreira, minha trajetória e tudo o que já vivi para me posicionar com mais segurança. Acho que hoje conquistei essa liberdade de dizer que não sou apenas atriz ou apresentadora, mas também empresária".

Carolina analisou a liberdade para decidir qual caminho seguir na vida profissional. "Gerencio minha vida, minha carreira, tenho outros negócios e interesses. Sou uma mulher muito curiosa, então estou sempre começando algo novo. Tenho muita coisa para fazer e ainda quero aprender muitas outras", disse.