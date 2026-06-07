Luana Martau - Divulgação / Globo

Luana MartauDivulgação / Globo

Publicado 07/06/2026 05:00

Rio - Com humor afiado, gosto para fofoca e vídeos improvisados sobre a rotina de uma família milionária, Tilde vem conquistando o público em "Quem Ama Cuida", novela da faixa das 21h, da TV Globo. Interpretada por Luana Martau, a arrumadeira da mansão do empresário Arthur (Antonio Fagundes) usa as redes sociais para mostrar os luxos da casa, comentar as diferenças sociais e até ironizar temas atuais, como a escala 6x1. Conhecida por papéis em "Cordel Encantado" (2011), e "Avenida Brasil" (2012), a atriz de 41 anos celebra o sucesso da personagem que se consolidou como um dos principais alívios cômicos da trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Confira a entrevista!



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- A Tilde é muito engraçada e ligada nas redes sociais. Como foi criar essa personagem?



Me apaixonei pela Tilde assim que li. Comecei a acompanhar influencers que achei que tinham uma vibe parecida para compor a Tilde. Esse sotaque mais mineiro veio disso.



- A personagem mistura humor com esse olhar curioso sobre o universo dos ricos. O que mais te diverte nela?



Acho muito divertido esse olhar dela para coisas que, naquele universo, parecem normais, mas para a maioria das pessoas são um absurdo. Ela fica encantada com tudo, com o banheiro enorme, com o escritório gigante, e transforma isso em conteúdo. Ela é muito viva, muito alegre.



- Você já encontrou alguma Tilde na vida real, alguém com esse jeito engraçado, observador e cheio de comentários sobre tudo?



Sim! Estou sempre observando pessoas, trejeitos, expressões, é o que eu mais gosto na profissão: observar e depois pescar detalhes, sutilezas e usar para compor as personagens.



- A Tilde ama uma fofoca. E você, gosta também ou foge?



Eu amo escutar uma fofoca, mas não sou de repassar, só pro meu marido (risos).



- A personagem fica encantada com o luxo da mansão. Você já passou por alguma situação assim na vida real?



Quando fiz "Cordel Encantado" (2011) viajei para França para gravar a novela no Castelo de Chambord. Era minha segunda novela, minha primeira viagem pra Europa, fiquei totalmente extasiada e encantada com tudo aquilo, gravando naquele ambiente, com aqueles figurinos, entrando numa carruagem, foi mágico.



- Se a Tilde existisse de verdade nas redes sociais, você seguiria ela?



Com certeza! (risos)



- A novela trouxe o debate sobre a escala 6x1 de uma forma leve, mas muito atual. Você acha importante que uma trama popular consiga provocar esse tipo de discussão?



Acredito que o humor é uma ferramenta política poderosa que faz refletir, que tem o poder de transformar.



- O que você acha que faz a Tilde gerar identificação tão rapidamente?



Acho que a Tilde expõe um olhar do público sobre a vida dos super ricos. No Brasil, apenas 1% da população se encaixa nessa categoria. Os outros 99% provavelmente terão alguma identificação com o olhar da Tilde.



- Você sente que a Tilde tem potencial para virar meme e conquistar ainda mais o público fora da novela?



Eu acho que sim. Já recebi várias mensagens de pessoas perguntando pelo Instagram da Tilde. Acho ótimo! Sou muito tímida na vida e nada ligada em redes sociais. Mas amo fazer conteúdo através da Tilde.



- O que o público pode esperar dos próximos desdobramentos da personagem na trama?



Tilde vai seguir fazendo seus conteúdos e terá muito material de fofoca boa com a chegada da família Brandão.