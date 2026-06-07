Sonia Abrão comemora 20 anos de A Tarde é Sua - Chico Audi / Divulgação

Sonia Abrão comemora 20 anos de A Tarde é SuaChico Audi / Divulgação

Publicado 07/06/2026 05:00

Rio - Há duas décadas à frente do "A Tarde é Sua", da RedeTV!, Sonia Abrão se consolidou como um dos principais nomes do jornalismo de entretenimento da televisão brasileira. A apresentadora festeja a marca histórica da atração, que ganhará uma edição extra diária a partir desta segunda-feira (8), ampliando seu espaço na programação da emissora.

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"É o impacto de não ter percebido o tempo passar tão depressa. A gente olha para trás e não acredita que são 20 anos no ar. Pelo fato de o 'A Tarde é Sua' ser diário e ao vivo, todo dia é um recomeço, uma novidade, outras pautas e isso leva a gente a só olhar pra frente. Descobri que não temos retrovisor", afirma.

A longevidade da atração surpreende até mesmo a apresentadora. Segundo ela, o sucesso foi construído em paralelo com as mudanças da TV e com apoio do irmão e diretor, Elias Abrão. "Nada foi planejado, o programa foi se criando de forma orgânica, levado pelo calor dos acontecimentos, tendo passado por várias fases, inclusive policial, até focar totalmente no mundo dos famosos. Acho que nosso diretor sempre teve o 'feeling' (intuição) de mudar na hora certa, por isso, ainda estamos aqui', explica.

As novidades da nova fase do programa ganham ainda mais relevância com a ampliação do espaço na programação do canal. Além da exibição tradicional das 15h às 17h, o "A Tarde é Sua" passará a ocupar a faixa das 12h e irá até as 13h, a partir desta segunda-feira (8).

"Recebi essa notícia como um presente da Rede TV! pelos 20 anos no ar. Não só eu, como toda nossa equipe, ganhamos um novo fôlego. Com duas edições, são três horas no ar e mais aproveitamento do nosso conteúdo", diz a apresentadora.

Sonia destaca algumas situações que permanecem vivas na memória após duas décadas na atração, entre eles um perrengue com uma lâmpada que estourou enquanto estava no ar em novembro de 2022. "Já perdi a conta...Mas desde pegar fogo no cenário, ao vivo, até entrevistar falsa testemunha de um crime que, na verdade, era o assassino!".

Em tom descontraído, ela revela o maior desafio de comandar um programa ao vivo por tanto tempo. "É fazer com que o público não enjoe de mim nem eu do programa", brinca aos risos. Sobre a nova faixa, ela é direta sobre o que os telespectadores podem esperar. "Mais informação e descontração!".

Com as profundas mudanças no consumo de conteúdo graças as redes sociais, a apresentadora acredita que a credibilidade continua sendo fundamental para manter a relevância e o carinho do público. "Ser sempre atual, destacar o que é relevante e descartar as fakes, além de não ter medo de cancelamento", destaca.

A carreira de Sonia Abrão se iniciou no jornalismo impresso, mas ela ganhou projeção nacional como jurada do "Show de Calouros", apresentado por Silvio Santos. Também atuou como colunista do "Aqui Agora" e encarou desafios como repórter aérea do "Domingo Legal".

A experiência acumulada ao longo de décadas moldou o estilo direto e opinativo, que virou marca registrada da apresentadora. "É simples: só falo o que eu realmente penso e arco com as consequências para o bem ou para o mal. Sincericídio? Que seja!".