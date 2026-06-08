Chrigor durante entrevista ao 'Domingo Espetacular' - Reprodução de vídeo / Record

Chrigor durante entrevista ao 'Domingo Espetacular'Reprodução de vídeo / Record

Publicado 08/06/2026 08:13

Rio - Após receber alta, Chrigor deu uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, e relembrou os dias que passou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O cantor, ex-vocalista do Exaltasamba, ficou cinco dias internado em decorrência de uma hemorragia digestiva.

"A vida é uma só. Só isso. Não dá para brincar com a vida. Não tem game over, põe a ficha e volta", afirmou o músico, que reconheceu que precisa mudar alguns hábitos. "Eu sou um cara não totalmente regrado à alimentação. Não sou aquele cara que vai malhar. E eu estou com 52 anos, estou na hora de começar a pensar nisso, fazer fisioterapia, academia, uma alimentação mais saudável".

O músico, então, falou sobre o momento em que percebeu que precisaria de auxílio médico. "Eu estava em casa, dormi. Às 4h me deu enjoo, fui ao banheiro... Fui ao médico, deram remédio... Tiveram que me fazer outra endoscopia". Em seguida, ele comentou: "A gente já viu tanta gente que estava bem e no outro dia recebeu uma notícia desagradável. Saúde é um carro: se você não fizer manutenção, ele pode ser novo, ele vai te dar trabalho. O corpo humano é isso".

Chrigor disse que refletiu bastante durante a internação. "Todo dia a gente muda. Deus falou muito comigo, muitas coisas mudaram. Uma série de coisas que a gente administra. Não é só a carreira, tem a família. Coisas que você vai deixando em segundo plano e depois pode ser tarde demais".