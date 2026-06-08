Mah Duarte interpreta Carolina em Quem Ama Cuida, da TV Globo - Manoella Mello / TV Globo

Mah Duarte interpreta Carolina em Quem Ama Cuida, da TV GloboManoella Mello / TV Globo

Publicado 08/06/2026 05:00

Rio - Com passagem em séries bíblicas como "A Vida de Jó" e "Reis", da Record, Mah Duarte estreia em novelas da TV Globo em "Quem Ama Cuida", que ocupa a faixa das 21h, como Carolina Brandão. Filha de Ulisses (Alexandre Borges) e enteada de Fábia (Flávia Alessandra), a personagem questiona os valores da família, que deseja se beneficiar com a fortuna de Arthur (Antônio Fagundes), empresário do ramo de joias. Ao contrário dos parentes, a irmã de Felipe (Pietro Antonelli) mostra que busca sua independência.

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"A Carol é uma menina extremamente independente, inteligente e muito ambiciosa — no melhor sentido da palavra. Apesar dos privilégios que tem, ela entende que eles podem ser ferramentas para alcançar aquilo que mais deseja. Ela valoriza muito a educação, fala várias línguas e enxerga o conhecimento como um caminho de liberdade. Me identifico muito com essa força dela, com essa vontade de crescer, aprender e conquistar as coisas através do próprio esforço", afirma Mah.



"Mas o que mais me conecta com a Carol é o coração dela. Às vezes ela sente tudo de forma muito rápida e intensa. O problema disso é que, quando a emoção vem forte demais, a gente acaba perdendo um pouco a capacidade de racionalizar as coisas. Às vezes isso leva para lugares lindos, mas em outras também pode machucar muito. Além disso, ela é muito leal às pessoas que ama. E existe também um lado mais leve, que conversa muito comigo: o humor ácido, as provocações e essa dinâmica de implicância com o irmão. Isso eu conheço bem", complementa.

Para a atriz, atuar em horário nobre é uma grande responsabilidade. "Cresci em uma casa completamente apaixonada por novelas... Então, estar hoje em uma novela das nove da TV Globo tem um peso emocional muito grande pra mim, porque antes de ser atriz eu também sou espectadora... Tem sido muito especial porque é um projeto em que acredito profundamente, cercada de pessoas que admiro ainda mais. É como viver um sonho ao lado de vários outros sonhos sendo realizados ao mesmo tempo".



Integrar a mesma trama que Antônio Fagundes e Tony Ramos, intérprete de Otoniel, é uma grande alegria para a artista de 19 anos. "São inspirações não só para mim, mas acredito que para todo o elenco também. Eles se envolvem inteiramente com a profissão de uma forma muito bonita de ver. Existe uma entrega, um respeito e uma paixão pela atuação que transborda em tudo: no estudo, na presença em cena, na troca com os colegas e na maneira como tratam toda a equipe. E isso ensina muito para quem está começando. Porque, mais do que talento, eles mostram diariamente o valor da disciplina, da escuta e do amor genuíno pelo trabalho. São artistas gigantes, mas ao mesmo tempo muito humanos e generosos", elogia.

Com emoção, drama, suspense e humor ácido, Mah exalta a história criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. "Acho que a grande força de 'Quem Ama Cuida' está justamente na maneira como a novela entende as relações humanas. A dor, o amor, as frustrações e os conflitos nunca acontecem da mesma forma para todo mundo. Cada pessoa sente e reage de um jeito muito único e individual. E acho muito interessante quando uma obra consegue representar tantas emoções diferentes sem tentar simplificar nenhuma delas".

Para ela, inclusive, "não existem personagens totalmente certos ou errados". "Existem pessoas tentando lidar com as próprias feridas da melhor forma que conseguem. E tem uma coisa que Letícia Colin comentou e que eu achei muito bonita: personagens emocionalmente complexos continuam marcando o público quando existe verdade neles. E acho que essa novela inteira parte muito desse lugar da verdade, de ser vulnerável o suficiente para permitir que as pessoas enxerguem quem você realmente é".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa