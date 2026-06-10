Anitta está no elenco do filme Corrida dos Bichos - Laura Campanella / Prime Video

Anitta está no elenco do filme Corrida dos BichosLaura Campanella / Prime Video

Publicado 10/06/2026 07:39

Rio - O Prime Video divulgou um novo teaser do filme "Corrida Dos Bichos", dirigido por Fernando Meirelles, nesta terça-feira (9). Estrelado por nomes como Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera, o longa-metragem também terá Anitta no elenco. Na história, a cantora é a narradora da disputa. A estreia está marcada para o dia 7 de agosto.



Ambientado em um Rio de Janeiro de um futuro próximo, o thriller de ação apresenta uma sociedade desigual depois de desastre ambiental transformar a região. Nesse cenário, um dos principais entretenimentos da população é a Corrida dos Bichos, competição na qual pessoas de baixa renda são controladas por milionários em uma disputa violenta por um prêmio milionário.

A trama acompanha Mano, personagem interpretado por Matheus Abreu, líder de um grupo rebelde que combate o sistema responsável pela corrida. No entanto, sua vida muda quando descobre que sua irmã, Dalva (Thainá Duarte), foi usada como garantia em uma aposta. Para resgatá-la, ele precisará entrar no mesmo jogo que passou anos tentando destruir.

Entre outros nomes do elenco do longa estão: Seu Jorge, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.