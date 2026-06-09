Adriana tem prisão preventiva decretada em ’Quem Ama Cuida’ - Globo/ Manoella Mello

Adriana tem prisão preventiva decretada em ’Quem Ama Cuida’Globo/ Manoella Mello

Publicado 09/06/2026 15:35

Rio - No capítulo desta terça-feira (9) de "Quem Ama Cuida", durante o interrogatório de Adriana (Letícia Colin), o delegado levanta dúvidas sobre a relação com Arthur (Antonio Fagundes), a natureza do casamento e insinua interesse financeiro, além da ausência de paixão. A fisioterapeuta se defende e gera desconfiança, inclusive de Pedro (Chay Suede), seu advogado.

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Paralelamente, Pilar (Isabel Teixeira) demonstra interesse direto em incriminá-la, já que uma eventual condenação faria a herança retornar aos parentes. Diante da falta de dinheiro, a vilã chega a ir ao apartamento de Adriana acompanhada de Ingrid (Agatha Moreira), e sem pedir permissão, começa a recolher diversos objetos da casa.

No meio dessa confusão, Elisa (Isabela Garcia) vai com Mau Mau (João Victor Gonçalves) passar uns dias em outra cidade com o objetivo de se cuidar, mas passa mal de novo e a filha decide viajar com Otoniel (Tony Ramos) para encontrar a mãe no hospital. A saída da cidade era o que Pilar precisava para acusar a jovem de tentar uma fuga.

Ela denuncia Adriana à polícia e o delegado providencia um mandado de prisão preventiva. Enquanto a fisioterapeuta segue pela estrada uma viatura os intercepta. Ela não convence os policiais do motivo da viagem e eles executam a prisão ali mesmo, algemando-a diante do avô, que reage desesperado.

Na delegacia, Adriana afirma ser inocente, enquanto o delegado formaliza a prisão com base em indícios de tentativa de fuga em meio à investigação. Ela é levada para a carceragem, onde fica detida para aguardar a audiência de custódia, enquanto Pedro organiza sua defesa e Pilar comemora o feito.