João Silva negou incômodo com rótulo de nepobaby - Reprodução de vídeo

João Silva negou incômodo com rótulo de nepobaby Reprodução de vídeo

Publicado 10/06/2026 20:58 | Atualizado 10/06/2026 21:01

Rio - João Silva, de 22 anos, participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta quarta-feira (10), e afirmou não se incomodar com o rótulo de nepobaby, termo usado para descrever filhos de pessoas famosas. O apresentador do SBT revelou o sentimento de ser chamado dessa forma.

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"Eu amo. Eu fico muito chateado quando vejo filhos de artistas reclamando. O que a gente teve de privilégio, de oportunidade nessa vida...tudo bem que existe qualquer tipo de cobrança é irrisória perto do que a gente tem, principalmente de ter um pai ou uma mãe que seja querido pelo público", afirmou.

O filho de Faustão comentou a gratidão pelas chances profissionais que conquistou na vida. "Você tem que agradecer todos os dias a Deus por você ter essa oportunidade. A gente vê tantos filhos que não têm uma boa relação com o pai ou que, de fato, não são admirados, tem diversas pessoas que são extremamente abominadas pela sociedade e deve ser uma dificuldade muito grande".

João Silva mencionou o caso de Bruninho, filho de Eliza Samudio com o goleiro Bruno. "De você saber que o teu pai, a tua referência, não é uma pessoa bem-quista pela sociedade. Então, eu admiro muito esse menino pelo pouco que eu vejo na internet, que tá seguindo a carreira como goleiro, acho que esse moleque tem uma alma diferente", disse.

"No meu caso, foi o completo oposto: ter um pai que sempre foi muito amado, muito admirado, e se eu for reclamar disso, seria de grande injustiça da minha parte, como eu vejo que alguns filhos de artistas erram por ir nesse caminho de colocar a pressão acima das oportunidades", concluiu.