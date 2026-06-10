André Luiz Frambach se emociona com recado de Larissa Manoela Reprodução de vídeo / TV Globo

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Rio - André Luiz Frambach participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, e se emocionou com um recado enviado pela mulher, a atriz Larissa Manoela. Intérprete de Gael em "Coração Acelerado", o ator foi às lágrimas ao falar sobre a relação dos dois e o apoio que recebe da amada. 
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André Luiz Frambach se emociona com recado de Larissa Manoela - Reprodução de vídeo / TV Globo
André Luiz Frambach se emociona com recado de Larissa Manoela - Reprodução de vídeo / TV Globo
Na mensagem, Larissa parabenizou o marido pelo momento profissional e o elogiou. "Estou aqui para falar de você, desse profissional maravilhoso que você é. Além de marido, meu parceiro da vida, meu companheiro, filho incrível e pai de pet também... Eu estou muito feliz por você estar vivendo esse momento tão especial. Estamos sempre juntos. Eu te amo muito e te admiro demais. Parabéns por esse trabalho incrível e muito obrigada por me escolher como sua parceira na vida", disse. 
Aos prantos, André comentou: "Desde que a gente se conheceu, há muitos anos atrás, a gente teve uma amizade muito grande. E quando a gente estava totalmente livre e desimpedido, como ela gosta de falar e brincar, a gente se conectou, se fortaleceu, se reergueu de muitas coisas...", afirmou.
"Começamos muito novos, passamos por tantas coisas, com proporções diferentes... Nos apoiarmos num universo onde as pessoas estão cada vez mais vazias e, de certa forma, julgando mais do que tendo empatia e cuidado, a gente se cuidar dentro de casa e se fortalecer independentemente do que o mundo fala é precioso demais. Eu sou muito grato pela mulher e pelo amor que eu tenho, pela nossa relação e pela nossa família. Fico muito feliz mesmo", completou.  
Larissa e André se conheceram em 2019, nos bastidores do filme "Modo Avião". Os dois assumiram o namoro em 2022. No ano seguinte, oficializaram a união em uma cerimônia íntima.