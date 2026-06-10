André Luiz Frambach se emociona com recado de Larissa Manoela Reprodução de vídeo / TV Globo
André Luiz Frambach todo bobo apaixonado falando da Lari Manoela, gente #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/MeQXDhAAJE— TV Globo (@tvglobo) June 10, 2026
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André Luiz Frambach se emociona com recado de Larissa Manoela Reprodução de vídeo / TV Globo
André Luiz Frambach todo bobo apaixonado falando da Lari Manoela, gente #Encontro #TVGlobo pic.twitter.com/MeQXDhAAJE— TV Globo (@tvglobo) June 10, 2026
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