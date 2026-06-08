Angélica - Reprodução / Instagram

AngélicaReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 15:14

Rio - Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para comentar rumores sobre sua relação profissional com a Globo. Nos últimos dias, circularam informações de que ela teria encerrado um contrato fixo com a emissora após o fim de sua parceria com a ViU, área de marketing de influência do grupo.

Em publicação feita para os seguidores, a apresentadora afirmou que algumas notícias divulgadas recentemente não refletem sua situação atual e explicou como funciona seu vínculo com a empresa. "Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras", escreveu.

Na sequência, Angélica esclareceu que não possui contrato fixo com a Globo há alguns anos e que sua participação na emissora acontece de acordo com cada projeto. "Só para esclarecer: eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da VIU, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa", explicou.

A apresentadora também comentou que prefere manter autonomia na condução da própria carreira e escolher os trabalhos que considera mais alinhados com seus objetivos profissionais. "Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos dos quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento", afirmou.

O último trabalho de Angélica na Globo foi o programa "Angélica Ao Vivo", projeto multiplataforma exibido pelo Globoplay e pelo GNT, cuja temporada chegou ao fim em dezembro.

Ao encerrar o comunicado, a artista tranquilizou os fãs e indicou que novidades devem ser anunciadas em breve. "E podem ficar tranquilos: tem muita coisa boa sendo preparada por aqui. Na hora certa, compartilho tudo com vocês", concluiu.