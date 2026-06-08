Malu Borges esclareceu ida ao hospital na reta final da gestação Reprodução/Instagram

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Rio - Malu Borges deu entrada no hospital nesta segunda-feira (8) para receber medicação intravenosa e tranquilizou os seguidores sobre a reta final da gestação de Maria Olímpia, segunda filha com o empresário João Santiago. 
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João Santiago e Malu Borges esperam a segunda filha - Reprodução/Instagram
Malu Borges esclareceu ida ao hospital na reta final da gestação - Reprodução/Instagram
Malu Borges é mãe de Maria Isabel - Reprodução/Instagram
"A gastrite me pegou legal. A Oli está ótima, saudável, gordinha e encaixada", disse nos Stories. 
A influenciadora digital já é mãe de Maria Isabel, de 6 anos. A nova gestação foi anunciada em novembro do ano passado. "A vida acabou de ficar ainda mais incrível, temos um pacotinho de alegria a caminho", declarou em publicação nas redes sociais. 