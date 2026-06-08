Malu Borges esclareceu ida ao hospital na reta final da gestação - Reprodução/Instagram

Malu Borges esclareceu ida ao hospital na reta final da gestação Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2026 17:24

Rio - Malu Borges deu entrada no hospital nesta segunda-feira (8) para receber medicação intravenosa e tranquilizou os seguidores sobre a reta final da gestação de Maria Olímpia, segunda filha com o empresário João Santiago.

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"A gastrite me pegou legal. A Oli está ótima, saudável, gordinha e encaixada", disse nos Stories.