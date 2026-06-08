Maya Massafera e Malévola protagonizaram um debate sobre transfobia - Reprodução / Youtube

Maya Massafera e Malévola protagonizaram um debate sobre transfobiaReprodução / Youtube

Publicado 08/06/2026 14:15 | Atualizado 08/06/2026 14:22

Rio - Maya Massafera e a influenciadora Malévola protagonizaram um debate sobre transfobia em uma vídeo publicado no canal do Youtube da apresentadora. A conversa repercutiu nas redes sociais após as duas amigas discordarem sobre situações envolvendo relacionamentos afetivos e atração por mulheres trans.

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Em determinado momento, Maya defendeu que a comunidade trans precisa se posicionar de diferentes formas diante da discriminação. "Tem pessoas que são mais explosivas, como você, e tem pessoas que são mais 'professoras', como eu. Nenhuma das duas é menos importante que a outra", afirmou Maya. Malévola respondeu: "Eu concordo totalmente. Eu também converso. Só que o problema é quando a pessoa não quer entender, não quer aprender", argumentou.A divergência aconteceu quando Malévola levantou uma discussão sobre relacionamentos. Segundo ela, recusar se relacionar com uma mulher exclusivamente pelo fato de ela ser trans configura transfobia. "Mas se você falar que não vai ficar com uma mulher — você viu ela, achou ela bonita, quer ficar com ela, mas depois que descobre que ela é trans não quer mais ficar — isso sim é transfobia, porque você já está objetificando o corpo de uma mulher a uma vagina", argumentou.Maya discordou da definição apresentada pela amiga. "Ele é obrigado a me respeitar, me tratar bem, me tratar como mulher. Mas ele vai para a cama com quem ele sente atração sexual. E se ele não sentir com uma mulher trans? É o gosto dele", respondeu.Malévola insistiu no ponto e afirmou que a questão vai além de preferência pessoal. "Então, mas aí você não tem que achar, amiga, porque é transfobia", rebateu.