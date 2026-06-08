Paolla Oliveira entra no clima da Copa com biquíni de crochê verde e amarelo - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira entra no clima da Copa com biquíni de crochê verde e amarelo Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 13:31

Rio - Paolla Oliveira compartilhou nesta segunda-feira (8) uma série de fotos exibindo looks nas cores do Brasil. A atriz, de 44 anos, publicou os registros nas redes sociais e mostrou que já está em clima de Copa do Mundo.



Na legenda da publicação, a artista comentou o momento. "Alguém mais começou a semana assim? No clima da Copa", escreveu.

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Nas imagens, Paolla aparece com diferentes peças de crochê em verde, amarelo, azul e branco. Em um dos cliques, ela usa um biquíni cortininha listrado. Em outro, surge com um top faixa verde com a palavra "Brasil" em amarelo, combinado com um short de crochê colorido.O álbum também traz um vídeo de Ivete Sangalo. Na gravação, a cantora faz uma reflexão bem-humorada sobre as posições em uma partida de futebol. "Ah, meu amor. Eu sou atacante! Embora na vida, a gente seja um pouco de tudo...", afirmou.Na sequência, Ivete ampliou a comparação entre o esporte e o cotidiano. "O futebol representa muito as nuances da vida da gente. A gente tem que estar na defesa. No meio do campo, observando. Tem horas que não tem jeito, temos que partir para o ataque. E muitas vezes segurar a peteca, ser goleiro também", completou.A publicação recebeu uma série de comentários dos seguidores. Entre as mensagens, muitos fãs elogiaram a atriz e o visual escolhido. "Uma deusa!", escreveu uma seguidora. "Linda demais!", comentou outra.Alguns internautas também entraram na brincadeira. "Só não comecei a semana assim porque aqui está frio e não tenho esse corpo. Ops! Conjunto!", publicou uma usuária. Já outra fã escreveu: "Caramba, esquece as bandeirinhas, vou decorar a casa com essas fotos". "Quase desmaiei aqui", acrescentou mais uma internauta.