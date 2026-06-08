Jade Magalhães ganhou beijo na bochecha da filha - Reprodução/Instagram

Jade Magalhães ganhou beijo na bochecha da filha Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2026 19:58

Rio - Jade Magalhães dividiu com os seguidores nesta segunda-feira (8) um registro fofo na companhia da filha, Serena, de 1 ano e 5 meses. Casada com Luan Santana, a influenciadora surgiu no clique recebendo o carinho da menina, que apareceu de costas já que o casal optou por não mostrar o rosto dela.

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"Tudo pra mim. Dando beijinho na mamãe", escreveu na legenda.

Jade Magalhães e Luan Santana se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, o casal reatou o romance. Em novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista.