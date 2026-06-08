Poliana Rocha é casada com o sertanejo Leonardo Reprodução/Instagram

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Rio - Poliana Rocha abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira (8) e foi questionada sobre um possível envolvimento na escolha das roupas usadas pelas dançarinas que integram o corpo de baile de Leonardo nos shows. 
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Poliana Rocha - Reprodução/Instagram
Poliana Rocha respondeu se interfere nas roupas das dançarinas de Leonardo - Reprodução/Instagram
Poliana Rocha é casada com o sertanejo Leonardo - Reprodução/Instagram
"E as roupas das dançarinas, você autoriza?", perguntou um perfil. "Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida", afirmou ela. 
A empresária também respondeu se pretende acompanhar o marido nas apresentações da temporada de São João. "Estamos aqui olhando a respeito disso", respondeu Poliana. 