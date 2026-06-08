Flávia Alessandra comemora 52 anos com festa - Reprodução / Instagram

Flávia Alessandra comemora 52 anos com festa Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 14:37 | Atualizado 08/06/2026 14:38

Rio - A atriz Flávia Alessandra celebrou a chegada dos 52 anos neste domingo (7) com uma festa cercada de amigos, familiares e colegas de profissão. Nas redes sociais, ela compartilhou registros da comemoração e refletiu sobre o novo ciclo.

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"52… sou mais forte e feliz pelos laços que me cercam. Que venha a melhor fase da minha vida… mais uma vez", escreveu a artista na legenda da publicação.No ar como Fábia na novela "Quem Ama Cuida", Flávia reuniu parte do elenco da trama em sua celebração. Entre os convidados estavam Tony Ramos e sua mulher, Lidiane Barbosa, além de nomes como Belize Pombal, Guilherme Piva, Alexandre Borges e Deborah Evelyn. A diretora artística da produção, Amora Mautner, também marcou presença na confraternização.