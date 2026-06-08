Flávia Alessandra comemora 52 anos com festa Reprodução / Instagram

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O Dia
Rio - A atriz Flávia Alessandra celebrou a chegada dos 52 anos neste domingo (7) com uma festa cercada de amigos, familiares e colegas de profissão. Nas redes sociais, ela compartilhou registros da comemoração e refletiu sobre o novo ciclo.
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Flávia Alessandra recebe colegas de elenco de 'Quem Ama Cuida' na sua festa de 52 anos - Reprodução / Instagram
Maria Ribeiro marca presença na festa de Flávia Alessandra - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra, família e amigos de trabalho em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução / Instagram
Amora Mautner comparece à comemoração de aniversário de Flávia Alessandra - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra posa com Deborah Evelyn e Ingrid Guimarães - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra recebe colegas de elenco de 'Quem Ama Cuida' na sua festa de 52 anos - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra e família - Reprodução / Instagram
Flávia Alessandra comemora 52 anos com festa - Reprodução / Instagram

"52… sou mais forte e feliz pelos laços que me cercam. Que venha a melhor fase da minha vida… mais uma vez", escreveu a artista na legenda da publicação.

No ar como Fábia na novela "Quem Ama Cuida", Flávia reuniu parte do elenco da trama em sua celebração. Entre os convidados estavam Tony Ramos e sua mulher, Lidiane Barbosa, além de nomes como Belize Pombal, Guilherme Piva, Alexandre Borges e Deborah Evelyn. A diretora artística da produção, Amora Mautner, também marcou presença na confraternização. 