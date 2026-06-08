Dona Déa chora ao receber notícia da morte de prima durante espetáculo - Reprodução / Instagram

Dona Déa chora ao receber notícia da morte de prima durante espetáculoReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 11:37

Rio - Dona Déa compartilhou um momento de emoção neste domingo (7), durante uma sessão do espetáculo "Meu Filho é um Musical", em cartaz no Rio. A mãe de Paulo Gustavo recebeu, pouco antes da apresentação, a notícia da morte de uma prima muito próxima, a quem considerava como uma irmã.

Por conta do abalo emocional, ela não conseguiu realizar uma de suas entradas previstas na peça. Ainda assim, optou por permanecer no espetáculo em respeito ao público presente.

Ao fim da sessão, Dona Déa falou sobre a perda e aproveitou para reforçar a importância da vacinação contra a influenza. Emocionada, ela relembrou a morte do filho, vítima da Covid-19 em 2021, e alertou para os riscos da doença.

“Eu quero agradecer a presença de vocês e fazer um pedido muito sério. O meu filho morreu de Covid-19 e hoje, minha prima, às 15h, morre de influenza. Por favor, vamos nos vacinar, quem não se vacinou. Contem essa história para os seus vizinhos, porque a influenza está terrível”, declarou.

