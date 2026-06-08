Richarlison - Reprodução do Instagram

RicharlisonReprodução do Instagram

Publicado 08/06/2026 10:11

Rio - Richarlison se aborreceu ao ver uma crítica relacionada ao nome do filho, Richarlison Jr., fruto do relacionamento com Amanda Araújo, nas redes sociais. O atacante no Tottenham Hotspur, clube da Premier League da Inglaterra, fez questão de responder a internauta que detonou a escolha do nome do menino, de apenas um ano, e deu uma invertida nela.

"Imagina tu chamar Richarlison, viver a vida inteira com as consequências desse nome. Aí, tem um filho, tem a chance de fazer diferente e põe o nome de Richarlison Jr.?", escreveu uma internauta no perfil Segue a Cami, do Instagram. O jogador, reagiu: "Vai caçar serviço, Monike com k. O Rick Jr. não vai precisar trabalhar", disparou.

fotogaleria

Em outro momento, ela destacou: "(A escolha) Não precisa agradar todo mundo. Mas é muito desconfortável ficar recebendo alguns tipos de comentários como: 'Nossa, ela estragou a vida do filho'. Eu tenho certeza que nosso filho vai ser muito abençoado de todas as formas. Acho realmente que o nome não vai ser um problema para ele".