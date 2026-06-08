Chegou ao fim namoro de Ariana Grande e Ethan SlaterReprodução/Instagram

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Rio - Chegou ao fim o relacionamento de Ariana Grande e Ethan Slater após três anos. Nesta segunda-feira (8), o site norte-americano TMZ afirmou que o casal terminou o namoro há meses, mas os artistas optaram por manter discrição sobre a separação. 
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Ariana Grande - Reprodução/Instagram
Chegou ao fim namoro de Ariana Grande e Ethan Slater - Reprodução/Instagram
Fontes revelaram ao veículo que o ponto final no romance foi amigável e que há tempos os dois conversaram sobre o futuro da relação. Amigos próximos garantiram que o ex-casal, que se conheceu nos bastidores do filme "Wicked", segue se apoiando em projetos profissionais.
O último relacionamento de Ariana Grande foi com o corretor de imóveis Dalton Gomez. Os dois se casaram em maio de 2021 e a cantora entrou com pedido de divórcio em setembro de 2023 alegando "diferenças irreconciliáveis".