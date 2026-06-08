Laís e Gustavo anunciaram chegada da filha Reprodução de vídeo / Instagram
Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam nascimento da filha
Alice veio ao mundo no sábado (6)
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