Laís e Gustavo anunciaram chegada da filha - Reprodução de vídeo / Instagram

Laís e Gustavo anunciaram chegada da filha Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/06/2026 18:09

Rio - Gustavo Marsengo e Laís Caldas comunicaram nesta segunda-feira (8) a chegada da primeira filha, Alice. O casal formado no "BBB 22" publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o nascimento da bebê no sábado (6).

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"O dia em que conhecemos o amor mais puro e incondicional das nossas vidas! Bem-vinda ao mundo, Alice. Você transformou tudo com a sua chegada. Agora entendemos que nossos corações eram capazes de amar muito mais do que imaginávamos. Mamãe e papai já te amam infinitamente", escreveram.

A médica agradeceu os profissionais responsáveis pelo trabalho de parto de Alice. "Um dia que ficará para sempre em nossos corações! Que Deus te abençoe, filha!"