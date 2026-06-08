Laís e Gustavo anunciaram chegada da filha Reprodução de vídeo / Instagram

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Rio - Gustavo Marsengo e Laís Caldas comunicaram nesta segunda-feira (8) a chegada da primeira filha, Alice. O casal formado no "BBB 22" publicou um vídeo nas redes sociais comemorando o nascimento da bebê no sábado (6). 
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Laís Caldas e Gustavo Marsengo - Reprodução de vídeo / Instagram
Alice é a primeira filha de Laís Caldas e Gustavo Marsengo - Reprodução de vídeo / Instagram
Gustavo Marsengo mostrou a bebê para os familiares - Reprodução de vídeo / Instagram
Laís e Gustavo anunciaram chegada da filha - Reprodução de vídeo / Instagram
"O dia em que conhecemos o amor mais puro e incondicional das nossas vidas! Bem-vinda ao mundo, Alice. Você transformou tudo com a sua chegada. Agora entendemos que nossos corações eram capazes de amar muito mais do que imaginávamos. Mamãe e papai já te amam infinitamente", escreveram. 
A médica agradeceu os profissionais responsáveis pelo trabalho de parto de Alice. "Um dia que ficará para sempre em nossos corações! Que Deus te abençoe, filha!"
Laís e Gustavo anunciaram a gravidez em dezembro do ano passado. Dias depois, eles descobriram o sexo do bebê em chá revelação que reuniu amigos e familiares. "Somos os pais do neném e a gente não tem preferência de sexo. É o primeiro, então o que vier, estamos felizes", disse a ex-BBB na época.