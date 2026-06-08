Ana Paula Renault posou com decotão nas costas - Reprodução/Instagram

Ana Paula Renault posou com decotão nas costas Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2026 16:40

Rio - Ana Paula Renault, de 44 anos, compartilhou registros nesta segunda-feira (8) da viagem para o Rio de Janeiro. A campeã do "BBB 26" mostrou a estadia no bairro de Santa Teresa, na Região Central, e chamou atenção ao usar body com decote nas costas.

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"Tem lugares que nos recebem. Outros nos provocam. O Rio de Janeiro, como sempre, faz os dois com uma combinação rara de beleza, cultura e sofisticação. O equilíbrio entre o velho e o novo, a arte e a boemia, o erudito e o popular. Se eu fosse um bairro do Rio, eu seria Santa Teresa", escreveu na legenda.

Nos comentários, a jornalista recebeu elogios dos seguidores. "As energias recarregadas e belíssima como sempre", afirmou um perfil. "Revoltada que você não me chamou quando foi passar na fila da beleza", brincou outro. "Se eu pudesse dizer algo, seria: rainha da beleza e do caos", disse um terceiro.