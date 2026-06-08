Netflix revela primeira imagem de Scooby-Doo em série live-action Reprodução / Netflix
Desta vez, Scooby-Doo será interpretado por um cachorro real. Nos filmes live-action lançados nos anos 2000, o personagem foi criado com efeitos digitais.
A série vai revisitar a origem da Mistério S.A. e mostrar como os integrantes do grupo se conheceram antes de se tornarem investigadores. Na trama, Salsicha e Daphne passam as férias de verão em um acampamento quando encontram um filhote de dogue alemão perdido, que pode ser a única testemunha de um misterioso assassinato sobrenatural.
Criado em 1969, Scooby-Doo se tornou uma das franquias mais populares da animação, com séries, filmes, especiais de televisão e adaptações para o cinema. "Scooby-Doo: A Origem" tem estreia global prevista para 2027.
SCOOBY É REAL! Conheça o nosso nenê em Scooby-Doo: A Origem.— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) June 8, 2026
Estreia em 2027. pic.twitter.com/uTeMtd3WTB