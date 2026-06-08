Netflix revela primeira imagem de Scooby-Doo em série live-action - Reprodução / Netflix

Netflix revela primeira imagem de Scooby-Doo em série live-action Reprodução / Netflix

Publicado 08/06/2026 12:36 | Atualizado 08/06/2026 12:36

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (8), o primeiro teaser de "Scooby-Doo: A Origem", nova série live-action inspirada na clássica franquia de mistério. O destaque ficou por conta do próprio Scooby-Doo, que apareceu pela primeira vez e rapidamente conquistou os fãs pela aparência fofa.

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Nas imagens divulgadas pela plataforma, o cachorro surge escondido em uma área de mata, já usando sua tradicional coleira azul, até ser encontrado por Salsicha, seu futuro melhor amigo.



Desta vez, Scooby-Doo será interpretado por um cachorro real. Nos filmes live-action lançados nos anos 2000, o personagem foi criado com efeitos digitais.



A série vai revisitar a origem da Mistério S.A. e mostrar como os integrantes do grupo se conheceram antes de se tornarem investigadores. Na trama, Salsicha e Daphne passam as férias de verão em um acampamento quando encontram um filhote de dogue alemão perdido, que pode ser a única testemunha de um misterioso assassinato sobrenatural.



Criado em 1969, Scooby-Doo se tornou uma das franquias mais populares da animação, com séries, filmes, especiais de televisão e adaptações para o cinema. "Scooby-Doo: A Origem" tem estreia global prevista para 2027.