Taylor Lautner mostra momento da descoberta do sexo do primeiro filho - Reprodução do Instagram

Taylor Lautner mostra momento da descoberta do sexo do primeiro filhoReprodução do Instagram

Publicado 08/06/2026 10:48

Rio - Conhecido por interpretar Jacob na saga "Crepúsculo", Taylor Lautner revelou o sexo do primeiro filho, fruto do casamento com a influenciadora digital que também se chama Taylor Lautner, nas redes sociais, neste domingo (7). No vídeo publicado pelo artista, ele e a mulher vibram e se emocionam ao descobrirem que esperam uma menina.







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Nos stories, Taylor falou sobre o momento especial. "Meu sonho sempre foi ser pai de menina. Todas as minhas cachorras são fêmeas. Algumas das minhas melhores amigas do mundo são mulheres. Minha única irmã é minha irmãzinha. Eu tenho uma mãe incrível. A Tay é minha pessoa favorita no mundo e, por acaso, ela também é uma mulher", escreveu.

"Tudo o que eu queria era um bebê saudável, mas, no fundo, esse momento era exatamente o que eu sonhava viver. A sensação de alívio que senti naquele instante, ao saber que esse sonho se tornou realidade, foi diferente de tudo o que já senti. Tay é a pessoa mais forte que eu conheço e a minha heroína. Mal posso esperar para dar as boas-vindas a essa pequena menina ao nosso mundo. Time das meninas!", completou.