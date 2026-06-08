Mel MaiaReprodução do Instagram
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Apresentadora, ainda, fez uma série de agradecimentos durante o programa, neste domingo (7)
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