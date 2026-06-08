Mel Maia - Reprodução do Instagram

Mel MaiaReprodução do Instagram

Publicado 08/06/2026 07:40

Rio - Mel Maia, de 22 anos, deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar, no Instagram, neste domingo (7), fotos feitas durante uma viagem a Icaraizinho de Amontada, no Ceará. Em uma das imagens, a atriz aparece de biquíni e deixa a marquinha de sol à mostra. Já em outros registros, ela aparece usando um vestido transparente.

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Na legenda da publicação, ela colocou apenas um emoji de coração amarelo. Namorado de Mel, o lutador Luan Vinicius Medeiros comentou: "Tão linda, meu amor". Os dois estão juntos desde fevereiro do ano passado e tornaram o namoro público dois meses depois.

Os fãs também não pouparam elogios à atriz. Comentários como "deusa", "perfeita", "gata", "magnífica", "sereia", "zero defeitos", "um espetáculo de linda" e "um acontecimento" foram deixados na postagem.