Rodrigo Faro publicou clique em Ibiza com Vera Viel Reprodução/Instagram

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Rio - Rodrigo Faro, de 52 anos, e Vera Viel, de 50, compartilharam registros da viagem para Ibiza, na Espanha, neste sábado (6). O casal aproveitou um banho de mar na ilha do badalado destino do verão europeu. 
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Vera Viel aproveitou o verão europeu ao lado de Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram
Vera Viel - Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro publicou clique em Ibiza com Vera Viel - Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram
"Ibiza com minha rainha", escreveu o apresentador. "Ao lado do meu amor colecionando momentos especiais", declarou a modelo. 
Os corpos de Rodrigo e Vera chamaram atenção dos internautas nos comentários da publicação. "Que casal lindo. Parece até uma pintura", analisou um perfil. "Os dois se merecem com tanta beleza radiante", disse outro. "Dois lindíssimos", afirmou um terceiro.
Juntos há quase três décadas, o apresentador e a modelo oficializaram a união em maio de 2003. Os dois são pais de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 13. 