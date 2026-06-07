Rodrigo Faro publicou clique em Ibiza com Vera Viel - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro publicou clique em Ibiza com Vera Viel Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2026 12:00

Rio - Rodrigo Faro, de 52 anos, e Vera Viel, de 50, compartilharam registros da viagem para Ibiza, na Espanha, neste sábado (6). O casal aproveitou um banho de mar na ilha do badalado destino do verão europeu.

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"Ibiza com minha rainha", escreveu o apresentador. "Ao lado do meu amor colecionando momentos especiais", declarou a modelo.

Os corpos de Rodrigo e Vera chamaram atenção dos internautas nos comentários da publicação. "Que casal lindo. Parece até uma pintura", analisou um perfil. "Os dois se merecem com tanta beleza radiante", disse outro. "Dois lindíssimos", afirmou um terceiro.



Juntos há quase três décadas, o apresentador e a modelo oficializaram a união em maio de 2003. Os dois são pais de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 13.