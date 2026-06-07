Filha de Deise Cipriano, do Fat Family, Tali inicia carreira na música - Cássio Andreassi / Divulgação

Filha de Deise Cipriano, do Fat Family, Tali inicia carreira na música Cássio Andreassi / Divulgação

Publicado 07/06/2026 05:00 | Atualizado 08/06/2026 07:43

Rio - Filha de Deise Cipriano (1973-2019), do Fat Family, a cantora Tali inicia a trajetória na música com o single "Inflama", um pagode baiano com influências de pop e R&B. A canção é uma das seis que fazem parte do projeto "Tali Sessions". Nesta quinta-feira (11), a artista sobe ao palco do Blue Note Rio, em Copacabana, e leva no repertório os hits autorais, além de outros que fazem parte de sua vida.

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"Mostro minha versatilidade no palco, minha performance enquanto cantora, mas também trago muito a minha história, desde as minhas referências. Passo por releituras de Fat Family, Alicia Keys, músicas autorais. Será muito animado, mas também romântico. Eu tenho esse equilíbrio, acho que o público pode esperar muita voz e swing", adianta.

Entre as referências de Tali está a mãe, Deise, que morreu em 2019 em decorrência de um câncer, e os tios, integrantes do Fat Family. O grupo fez sucesso nos anos 1990 e 2000 com hits como "Jeito Sexy", "Fim de Tarde" e "Eu não Vou". A cantora recorda a infância nos bastidores dos shows e destaca seus aprendizados.

"Sempre tive muitos momentos com a minha família, principalmente, em estradas, backstage, bastidores de shows. Minha infância foi basicamente isso. Sempre aprendi muito. E a partir do momento que eu já sabia que era isso que eu queria fazer, mais ainda. Sempre pude ter a honra de aprender de pertinho, na prática. Minha mãe me deixou de ensinamento essa dedicação vocal. E é isso que eu levo para mim", diz Tali.

Ela comenta que o legado deixado por Deise lhe traz responsabilidade no âmbito profissional. "Sempre quero entregar o máximo, me dedicar muito para chegar no mesmo nível de qualidade musical. Tem muita responsabilidade e seriedade no que faço. E sim, minha mãe era superexigente com isso, e não é à toa que foi uma das melhores do país, né?", aponta.

Lançada há duas semanas, a canção "Inflama" imprime a personalidade de Talia. "É uma música bem quente, para gente curtir. Representa muito aquela mulher que é decidida, que sabe o que quer, que chega até a assustar em um relacionamento. Quis trazer esses dois estilos musicais, mas também, na minha composição, quis trazer essa representação da mulher decidida com muita atitude". As outras cinco canções do "Tali Session" ainda serão lançadas.

Em meio a rotina profissional, a cantora dedica um tempo para cuidar do corpo e da mente. "Tenho gostado muito de me exercitar, fazer yoga, isso me conecta muito com o meu corpo e espiritualidade. Nos meus momentos de lazer, por incrível que pareça, gosto muito de estar sempre em movimento e sempre dentro de algo musical. Nem que seja pra relaxar ouvindo um disco e tomando bom vinho".