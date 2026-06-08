Eliana durante o 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo
MARAVILHOSA! Eliana se emociona, e agradece o público pelo carinho de todos os domingos. #EmFamíliaComEliana pic.twitter.com/DtR0j8NcyE— Brenno (@brenno__moura) June 7, 2026
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Eliana durante o 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo
MARAVILHOSA! Eliana se emociona, e agradece o público pelo carinho de todos os domingos. #EmFamíliaComEliana pic.twitter.com/DtR0j8NcyE— Brenno (@brenno__moura) June 7, 2026
Emocionada, Eliana anuncia pausa temporária do 'Em Família'
Apresentadora, ainda, fez uma série de agradecimentos durante o programa, neste domingo (7)
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