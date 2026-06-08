Eliana durante o 'Em Família' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Eliana durante o 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/06/2026 06:44

Rio - Eliana se emocionou durante o "Em Família", na TV Globo, neste domingo (7), ao informar aos telespectadores sobre pausa temporária do programa, que estreou em março deste ano, devido à transmissão da Copa do Mundo. A apresentadora falou sobre o "privilégio" que é estar nas telinhas neste dia da semana e fez uma série de agradecimentos.

"Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todos os domingos é um privilégio, quero que vocês saibam que eu levo muito a sério. Eu quero agradecer a esta equipe querida, me emociona até. Muito obrigada!", afirmou ela.

"Quero agradecer à minha família. Manu e Arthur, mamãe daqui a pouco está chegando aí, tá? E dizer que a gente está de volta à Globo depois da Copa do Mundo. A gente retorna no dia 12 de julho", avisou Eliana.

MARAVILHOSA! Eliana se emociona, e agradece o público pelo carinho de todos os domingos. #EmFamíliaComEliana pic.twitter.com/DtR0j8NcyE — Brenno (@brenno__moura) June 7, 2026

A Copa do Mundo inicia no dia 11 de junho e será disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.