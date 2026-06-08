José Roberto BurnierReprodução / Instagram

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Rio - O jornalista José Roberto Burnier contou que foi atacado por um pitbull durante um passeio com seus cachorros e atualizou o estado de saúde em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (7). O âncora do "SP2" informou que levou quatro pontos na mão e deu detalhes do ocorrido. 
"O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull solto, sem guia. Essa senhora passeava com três cachorros e justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras", escreveu Burnier. 
"É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia. É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia E cães bravos, como o pitbull, com focinheira. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso", completou.  
Em outra publicação, ele aparecia no hospital e exibia os curativos que foram feitos. "Eu recebi muitas mensagens de preocupação. Muito obrigado pelas mensagens. Estou fazendo essa publicação para dizer que já fui atendido, tomei quatro pontos aqui na mão, fiz outros curativos [no braço], nas pernas também. Está tudo bem agora. Vida que segue. Vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade. Obrigado", afirmou. 

Nos comentários, amigos e admiradores do jornalista reagiram à situação. "Caramba, foi um ataque!", disse Britto Jr.  "Uma pronta recuperação para você e sua cachorrinha - e punição severa a quem não cumpre a lei. Não é coisa menor. Imagino os momentos de pavor que você sentiu. Andar sem guia é perigoso até para o cachorro e desrespeito com as pessoas ao redor. Melhore logo", desejou Márcio Gomes. "Melhoras! Fica aí um alerta para as pessoas. Seria interessante abordar isso no SP2", sugeriu Cinthia Toledo.
 