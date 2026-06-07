Heron Leal e Igor Cosso festejaram casamento civilReprodução/Instagram

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Rio - Igor Cosso e Heron Leal deram um festão no sábado (7) para celebrar o casamento civil realizado no dia 28 de maio em Petrópolis. O ator e o coreógrafo se arrumaram para cerimônia em uma suíte do hotel Copacabana Palace e trocaram votos na frente de amigos e familiares. 
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Igor Cosso e Heron Leal se arrumaram juntos no Copacabana Palace - Reprodução/Instagram
Heron Leal ficou noivo de Igor Cosso em julho de 2024 - Reprodução/Instagram
Heron Leal e Igor Cosso reuniram amigos e familiares para celebrar união - Reprodução/Instagram
Igor Cosso leu os votos de casamento para Heron Leal - Reprodução/Instagram
Heron Leal e Igor Cosso festejaram casamento civil - Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas prestigiaram os amigos - Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo marcou presença na cerimônia com o namorado - Reprodução/Instagram
Entre os convidados estavam os atores Agatha Moreira, Rodrigo Simas e Marcella Rica. A cantora Wanessa Camargo fez uma performance da música "É o Amor", sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano, durante o evento. 
O anúncio da união do casal foi realizado em publicação conjuntas nas redes. "Estado civil: Oficialmente casados", afirmaram. Juntos há quase sete anos, Igor Cosso e Heron Leal ficaram noivos em julho de 2024 durante um passeio de barco nas Ilhas Maldivas.