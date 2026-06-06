Sheron Menezzes posou de biquíni na praia - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes posou de biquíni na praia Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2026 15:50

Rio - Sheron Menezzes, de 42 anos, encantou os internautas neste sábado (6) ao compartilhar registros de biquíni verde na praia. A artista aproveitou um banho de mar e posou para cliques nas pedras.

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"Já que o sol apareceu...", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, Sheron Menezzes ganhou diversos elogios dos seguidores. "Surra de beleza", afirmou um perfil. "Essa praia ficou mais linda com você", disse outro. "Essa arrasa muito", declarou um terceiro.

Recentemente, a atriz mudou o visual e surgiu com tranças para viver a protagonista de "Por Você", novela das 19h que estreia em agosto na TV Globo. Bela é uma obstetra que nunca pensou em ser mãe, mas resolve cuidar dos filhos de Juli (Lucy Ramos) após a morte da amiga em um acidente de carro.