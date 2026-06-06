Sheron Menezzes posou de biquíni na praia Reprodução/Instagram

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Rio - Sheron Menezzes, de 42 anos, encantou os internautas neste sábado (6) ao compartilhar registros de biquíni verde na praia. A artista aproveitou um banho de mar e posou para cliques nas pedras. 
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Sheron Menezzes exibiu as curvas em momento relaxante - Reprodução/Instagram
Sheron Menezzes posou de biquíni na praia - Reprodução/Instagram
Sheron Menezzes aproveitou dia de praia - Reprodução/Instagram
"Já que o sol apareceu...", escreveu na legenda. 
Nos comentários da publicação, Sheron Menezzes ganhou diversos elogios dos seguidores. "Surra de beleza", afirmou um perfil. "Essa praia ficou mais linda com você", disse outro. "Essa arrasa muito", declarou um terceiro. 
Recentemente, a atriz mudou o visual e surgiu com tranças para viver a protagonista de "Por Você", novela das 19h que estreia em agosto na TV Globo. Bela é uma obstetra que nunca pensou em ser mãe, mas resolve cuidar dos filhos de Juli (Lucy Ramos) após a morte da amiga em um acidente de carro. 