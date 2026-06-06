Rayssa Leal assumiu bissexualidade em comentário nas redes - Reprodução/Instagram

Rayssa Leal assumiu bissexualidade em comentário nas redesReprodução/Instagram

Publicado 06/06/2026 14:50

Rio - Rayssa Leal, de 18 anos, comentou sobre a própria orientação sexual ao responder comentário no TikTok. Na sexta-feira (5), um perfil utilizou corações nas cores da bandeira bissexual e uma interrogação para saber a preferência da skatista, que foi direta na resposta.

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"Humrum", afirmou ela.

Atualmente, Rayssa Leal vive uma relação com a influenciadora Duda Wilken. Ela chegou a desmentir boatos de um possível término do relacionamento após apagar da rede social um vídeo com a namorada em maio deste ano.

"Prefiro falar por aqui. Tá tudo bem por aqui. Ontem eu fui ajeitar algumas coisas nas redes sociais e ajeitei meu Tiktok, principalmente com vídeos que eu queria deixar e outros não. Alguns estavam com a qualidade baixa e eu resolvi ajeitar", explicou.