Fabiana Justus apostou em look improvisado para celebração - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus apostou em look improvisado para celebração Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2026 11:27

Rio - Fabiana Justus contou aos seguidores na madrugada deste sábado (6) que a madrasta, Ana Paula Siebert, organizou uma festa junina de última hora no sítio da família. A influenciadora publicou fotos do look improvisado composto por vestido marrom, jaqueta jeans e bota.

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"Eu amo que a Paula organizou uma festa junina no sítio do NADA (Decidiu na quarta-feira)!. Você não existe", escreveu nos Stories.

A celebração típica contou com balões e bandeirinhas na decoração. Já o cardápio tinha milho, pipoca e cachorro-quente. Nas redes sociais, Ana Paula mostrou que recebeu ajuda da filha, Vicky, para colocar alguns enfeites no espaço.

"Arraiá da família, qual a sua comida favorita de festa junina? A minha é cocada e pamonha! Ontem elas se divertiram muito por aqui e hoje tem mais", declarou a mulher de Roberto Justus.