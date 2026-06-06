Gracyanne Barbosa celebrou aniversário de Gabriel Cardoso - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa celebrou aniversário de Gabriel Cardoso Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2026 10:27

Rio - Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na sexta-feira (5) para comemorar o aniversário do namorado, Gabriel Cardoso. A musa fitness compartilhou fotos da viagem com o empresário para África do Sul e falou sobre a alegria em dividir momentos descontraídos com o novo amor.

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"Vai soar clichê eu sei, mas acabei de dizer: o aniversário é seu, mas o presente é meu e você sabe exatamente porquê. É um verdadeiro privilégio dividir os momentos mais felizes com você e até mesmo nos dias difíceis segurar sua mão me faz forte", escreveu na legenda.

A ex-BBB exaltou as qualidades do companheiro na declaração. "Admiro todas as suas facetas. Sua força, dedicação, caráter me inspiram, sou extremamente grata por me ensinar tanto e por me fazer rir. Que Deus abençoe esse novo ciclo, com saúde, prosperidade, alegria, sabedoria e que sua vida seja repleta de conquistas e sonhos realizados".

Gracyanne aproveitou para brincar sobre a preocupação de Gabriel com alimentação dela em meio a viagem. "Te amo com todas as letras, de todos os jeitos e em todos os momentos. Ps. Você me trouxe pro lugar que eu mais queria voltar e não esqueceu meus ovos", destacou.