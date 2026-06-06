Lauana Prado se apresentou na tradicional Festa do Tomate - Divulgação

Lauana Prado se apresentou na tradicional Festa do TomateDivulgação

Publicado 06/06/2026 08:59

Rio - A cantora Lauana Prado abriu, nesta sexta-feira (5), a terceira noite da tradicional Festa do Tomate, realizada na cidade de Paty do Alferes, a cerca de 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.

fotogaleria

Mesmo com a temperatura marcando 11 graus, a artista, que está no sétimo mês de gestação, subiu ao palco e encantou a multidão. Cerca de 15 mil pessoas prestigiaram a apresentação da cantora, em uma noite marcada por muita música e clima de festa.

Logo depois, o cantor Filho do Piseiro também se apresentou, fazendo sua estreia na cidade.

A Festa do Tomate é patrocinada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, via Lei de Incentivo à Cultura do ICMS, com patrocínio da Light e da Amstel. O evento conta ainda com apoio institucional da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e da TurisRio.