Otaviano Costa relembrou descoberta de aneurisma da aorta - Reprodução/Instagram

Otaviano Costa relembrou descoberta de aneurisma da aorta Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2026 15:54

Rio - Otaviano Costa, de 53 anos, relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico de aneurisma da aorta em junho de 2024. O apresentador publicou vídeo nas redes sociais no sábado (6) contando que descobriu o problema de saúde ao passar por exame de rotina após perceber um sinal durante viagem para Buenos Aires, na Argentina.

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"O médico se afastou na cadeira, tirou o óculos e perguntou: 'Você sabe o que você tem aqui dentro? Um aneurisma da aorta ascendente torácica, você tem uma bomba relógio dentro de você. Você pode morrer. Você não pode fazer mais nada, não pode carregar um supino, não pode carregar uma mala, não pode correr atrás de uma bola, para com tudo que você está fazendo'", disse ele.

O marido de Flávia Alessandra soube do problema na véspera do aniversário da atriz. "Quando ele falou isso, eu imediatamente olhei para ele e a pergunta inocente que me veio foi: 'Mas eu tenho uma festa amanhã, é aniversário de 50 anos da Flávia'. Ele disse: 'Eu estava vendo que você não entendeu, você pode morrer".

Ele agradeceu por ter notado o sinal que possibilitou a investigação clínica. "Nada tinha a ver com meu aneurisma, mas obrigou o médico a pedir que eu fizesse um outro exame no dia seguinte. E o segundo exame revelou que esse sinal aqui atrás era apenas uma questão física e só tinha um aneurisma", afirmou.

Otaviano foi submetido a uma cirurgia no dia 10 de julho de 2024 para corrigir o problema. "Sempre serei obrigado a lembrar, para agradecer tudo que eu ganhei como benção. Não só a Deus por ter mandado esse sinal, aos médicos por terem atuado de maneira tão eficaz, a minha família, os meus amigos, mas também para sempre trazer você para um alerta, para você não deixar de prestar atenção em sinais físicos do seu corpo. Continue vivendo, mas não deixe de se cuidar", finalizou.