Livinho e Virginia FonsecaReprodução/Instagram
Livinho explica por que apagou o vídeo com Virgínia e pede respeito à esposa.#livinho #virginia pic.twitter.com/OfNaLpzTos— Pauta Club (@PautaClube) June 7, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Livinho e Virginia FonsecaReprodução/Instagram
Livinho explica por que apagou o vídeo com Virgínia e pede respeito à esposa.#livinho #virginia pic.twitter.com/OfNaLpzTos— Pauta Club (@PautaClube) June 7, 2026
Ariana Grande termina namoro com Ethan Slater, diz site
Artistas iniciaram romance nos bastidores de 'Wicked'
Mulher de Luan Santana ganha carinho da filha: 'Tudo pra mim'
Jade Magalhães publicou clique recebendo beijo de Serena
Poliana Rocha comenta sobre roupas usadas por dançarinas de Leonardo
Empresária contou que não opina nos figurinos das profissionais
Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam nascimento da filha
Alice veio ao mundo no sábado (6)
Malu Borges explica internação na reta final da gravidez
Influenciadora recebeu medicação após quadro de gastrite
Ana Paula Renault arranca elogios em fotos com look decotado
Jornalista comentou período de descanso no Rio de Janeiro