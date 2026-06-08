Livinho e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Livinho e Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 08/06/2026 07:09

Rio - MC Livinho, de 31 anos, apagou um vídeo em que aparecia dançando com Virginia Fonseca, de 27, depois dos internautas sugerirem um possível affair entre eles. Em uma live (transmissão ao vivo), no Instagram, neste domingo (7), o cantor comentou que estava trabalhando, destacou que vive um relacionamento com Byanca Gabarron e pediu respeito às pessoas.

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"Eu tenho total respeito pela Virginia, mas também tenho respeito pelo meu lar. E é uma coisa que os homens também têm que aprender, que as mulheres também têm que aprender. Então, vocês criarem 'fanfic', 'shiparem', ficarem faltando com respeito para comigo, para com o meu lar e também para com a Virginia, foi um dos motivos que me fez apagar o vídeo, pela falta de respeito. Então, vocês precisam aprender a respeitar as pessoas que estão em relacionamento, só isso", disse Livinho.

"Vocês precisam respeitar tanto a história da Virginia quanto a minha história também, quanto a história do meu pessoal, da minha mulher. Basicamente, é isso, para vocês aprenderem a parar de ficar criando 'fanfic', parar de criar vínculos numa área profissional. Eu estava trabalhando, fiz o vídeo da minha música nova, e vocês simplesmente começaram a viralizar coisas que não fazem sentido. Então, respeitem. Só peço isso,porque eu sou um cara coerente, pé no chão", continuou.

Por fim, Livinho comentou: "Não tem indireta em nada, não tem nada, só vou explicar mais uma vez para vocês. Pela falta de respeito do público, para comigo, para com o meu lar, para com a Virginia, eu optei por isso. Porque eu gosto de respeito, mano. E respeito é uma coisa que vocês têm que aprender".

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