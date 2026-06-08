Iza mostra cliques com Lauryn HillReprodução do Instagram

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Rio - Iza compartilhou, no Instagram, neste domingo (7), alguns registros ao lado de Lauryn Hill depois de assistir ao show da artista norte-americana no Global Citizen Live, na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio, no sábado (6). A cantora de 35 anos disse que realizou um sonho e exaltou a rapper. 
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Iza mostra cliques com Lauryn Hill - Reprodução do Instagram
Iza mostra cliques com Lauryn Hill - Reprodução do Instagram
Iza mostra cliques com Lauryn Hill - Reprodução do Instagram
"Toda vez que a música me permite realizar um sonho, eu lembro por que tudo começou. E lembro, acima de tudo, da Isabela. Eu amo estar no palco, mas estar na frente dele, assistindo a uma referência, é sempre mágico", escreveu Iza.
"Presenciar Lauryn Hill, sua família e toda a potência que existe nesse legado foi um presente! Inacreditável. Estou boba até agora e sei que esse sentimento ainda vai durar muito tempo…", acrescentou.  
Durante a apresentação de Lauryn, que celebrou os 30 anos do álbum "The Score", Iza dançou, cantou e foi às lágrimas ao ouvir a música "Ex-Factor".  