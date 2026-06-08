Claudio Cinti pede ajuda financeira após meses sem trabalhar por motivos de saúde - Reprodução / Instagram

Claudio Cinti pede ajuda financeira após meses sem trabalhar por motivos de saúdeReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2026 09:29

Rio - Claudio Cinti atualizou os seguidores do Instagram sobre o estado de saúde, depois de receber alta hospitalar, no último dia 13, e expôs as dificuldades financeiras que tem enfrentado ao longo dos últimos meses. Conhecido pelo trabalho nos humorísticos "Zorra Total" e "Os Caras de Pau", além de participações em novelas, como "Dona de Mim", da TV Globo, o artista explicou que tem gastado muito com remédios e profissionais da saúde.

"Graças a Deus, clinicamente eu estou bem. Fiz exames essa semana, as taxas estão ótimas... Na terça-feira (9), eu tenho médico, está marcado já", iniciou o artista, na última sexta-feira (5). Apesar da melhora, Claudio explicou que o inchaço nas pernas e nos pés tem dificultado parte do processo de reabilitação. "Acaba me limitando um pouco na fisioterapia. Eu acho que é algum efeito de algum remédio que eu tomo. Estou tomando muitos remédios ainda", contou.



O ator também revelou que continua recebendo acompanhamento diário de profissionais de enfermagem e realizando sessões de fisioterapia três vezes por semana. "Estou evoluindo na fisioterapia, cada semana é uma conquista. Quero agradecer a todos pelas orações, pela força, pelas mensagens".

A expectativa de Claudio é abandonar as muletas ainda neste mês. "Já até consigo andar, mas ainda muito inseguro e ainda não tenho essa firmeza toda nas pernas".



Mesmo com a evolução no quadro de saúde, ele explicou que ainda não consegue retomar completamente sua rotina profissional. "Estou desde dezembro sem trabalhar... Já são seis meses sem trabalhar... Como ator, desde que eu seja chamado para algum trabalho, talvez eu consiga fazer".



Ao pedir apoio aos seguidores, o artista explicou: "As doações são muito importantes para mim. Eu gasto muito dinheiro com remédios, muitas coisas ligadas a essa recuperação, além do fisioterapeuta e das cuidadoras, que não são baratas... Quem quiser e puder, eu vou deixar o pix e agradeço a todo mundo".

A saúde do ator se tornou motivo de preocupação nos últimos anos. No fim de dezembro, Claudio realizou um transplante de rim pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar do sucesso da cirurgia, ele apresentou complicações em março deste ano e foi internado após diagnóstico de pneumonia e realização uma traqueostomia.

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