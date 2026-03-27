Taylor Lautner, de ’Crepúsculo’, anuncia que será pai pela primeira vezReprodução / Instagram
Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', anuncia que será pai pela primeira vez
Ator contou a novidade através das redes sociais, nesta quinta-feira (26)
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