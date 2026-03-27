Taylor Lautner, de ’Crepúsculo’, anuncia que será pai pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Taylor Lautner, de ’Crepúsculo’, anuncia que será pai pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 07:38

Rio - Intérprete de Jacob na saga "Crepúsculo", Taylor Lautner anunciou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), que será pai pela primeira vez. O bebê é fruto do seu casamento com a influenciadora digital que também se chama Taylor Lautner. O ator, então, brincou com o fato dos nomes serem iguais.

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"O que é melhor do que dois Taylor 'Lautners'?", escreveu o artista na legenda da publicação. No compilado de registros, o casal apareceu segurando o exame de ultrassom, em ensaio fotográfico realizado num campo, ao ar livre. O ator também deu um beijinho na barriga da mulher. O gênero do bebê ainda não foi revelado. Os dois tornaram o relacionamento público em 2018, e se casaram 4 anos depois, em 2022.

'Reações'

O anúncio encantou as redes, incluindo os atores que também fizeram parte dos filmes, inspirados nos livros de Stephenie Meyer. "Oh, meu Deus. Coração explodindo. Amo vocês. Mal posso esperar para ver a jornada de vocês como pais", disse Nikki Reed, intérprete de Rosalie. "Dê o nome de Taylor Taylor Lautner Lautner! E muitos parabéns! É a melhor coisa do mundo. Você vai ser um pai incrível", disse Jackson Rathbone, que viveu Jasper na saga.

Os fãs também ficaram eufóricos com a novidade. "Parabéns! Agora já posso me sentir velha, meu ídolo será pai", brincou uma fã. "Ah, a melhor notícia", celebrou um admirador. "Estava esperando por esse momento", comentou uma usuária do Instagram. "Os melhores pais", elogiou outra pessoa. "Estou tão feliz por vocês dois", vibrou mais alguém.

Saga 'Crepúsculo' e mais

A saga é composta pelos filmes "Crepúsculo" (2008), "Lua Nova" (2009), "Eclipse" (2010), "Amanhecer - Parte I" (2011) e "Amanhecer - Parte II" (2012). Na trama, Taylor interpreta o lobisomem Jacob Black, que é apaixonado pela amiga, Bella Swan. Ela, no entanto, ama o vampiro Edward Cullen. O ator também fez parte dos longa-metragens "As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl" (2005), "Doze é Demais 2" (2005), "Sem Saída" (2011) e mais.