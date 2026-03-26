Juliana Paes comemora 47 anos com surpresas da família e declarações dos filhos

Juliana Paes comemora 47 anos com surpresas da família e declarações dos filhosReprodução Instagram
Entre os registros, ela exibiu cartinhas escritas à mão pelos familiares, além de um café da manhã especial preparado para marcar a data. Ao dividir os momentos nos Stories, Juliana comemorou o dia ao som de "Felicidade", de Seu Jorge, e escreveu: "Muita felicidade mesmo, estou aproveitando".
Nas mensagens, o marido destacou a admiração pela trajetória da atriz. "Tenho muito orgulho de ver a mulher que se tornou depois de todos esses anos. Estarei sempre ao seu lado torcendo e te apoiando", declarou o empresário, com quem ela é casada desde 2008.
O filho mais velho também deixou sua homenagem. "Mãe, feliz aniversário! Eu te amo muito e sou muito grato por tudo o que você faz por mim todos os dias. Mesmo quando eu não demonstro tanto, você é muito importante para mim e eu tenho muito orgulho de ser seu seu filho. Eu te amo mil milhões", escreveu.
Já o caçula destacou o carinho e a admiração pela mãe. "Querida mamãe, eu amo muito você. Eu te acho a melhor mãe do mundo e não existe ninguém mais legal que você. Eu sou a pessoa que te ama mais nesse mundo. Você me ensinou a ser uma pessoa muito mais educada e inteligente, por isso, quero que você tenha um ótimo aniversário e que Deus te abençoe", afirmou.
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