João Gomes se emociona ao ver a neve pela primeira vez - Reprodução / Instagram

João Gomes se emociona ao ver a neve pela primeira vez Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 15:09

Rio - O cantor João Gomes viveu um momento inédito e cheio de emoção durante sua passagem pela Europa. Em turnê internacional, o artista presenciou a neve pela primeira vez e compartilhou a reação nas redes sociais.

Após cumprir agenda de shows em Bruxelas, o músico seguiu viagem até Amsterdã, onde foi surpreendido com a paisagem branca. De dentro de um bar, ao notar os flocos caindo, ele não escondeu a empolgação. “Eu nunca tinha visto. Isso é neve! Vamos lá para fora. Está nevando, meu boy”, disse.

A intensidade do fenômeno chamou ainda mais atenção do cantor, que voltou a comentar o momento. “Está ficando mais forte... Que coisa mais linda”, escreveu, encantado com a cena.

A família do artista também está em Amsterdã: a mulher, Ary Mirelle, e os filhos, Jorge e Joaquim.

