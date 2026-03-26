Rio - Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores um momento dos bastidores enquanto se arrumava para o Golden Globes Brazil, realizado no Copacabana Palace, no Rio, na semana passada. A atriz apareceu usando um roupão branco e mostrou parte da preparação antes do evento.
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Na legenda da publicação, ela escreveu: "quase pronta".
Nos comentários, fãs reagiram com elogios. "Linda", "perfeita", "princesa" e "você já nasceu pronta" estiveram entre as mensagens deixadas pelos seguidores.
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