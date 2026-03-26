Paolla Oliveira posa de roupão e mostra bastidores antes de premiação - Reprodução Instagram

Paolla Oliveira posa de roupão e mostra bastidores antes de premiaçãoReprodução Instagram

Publicado 26/03/2026 18:06

Rio - Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores um momento dos bastidores enquanto se arrumava para o Golden Globes Brazil, realizado no Copacabana Palace, no Rio, na semana passada. A atriz apareceu usando um roupão branco e mostrou parte da preparação antes do evento.