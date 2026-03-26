Juju SalimeniReprodução Instagram
A apresentadora explicou que resolveu falar sobre o assunto para desmistificar o procedimento. “Deveria ter feito há muito tempo. Por que eu não fiz antes? Porque eu não sabia que esse processo era tão simples e que eu não precisaria mudar absolutamente nada na minha vida”, disse. Assista:
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Em um relacionamento com o fisiculturista Diogo Basaglia desde 2021, Juju destacou que a rotina dos dois também pesou na escolha. “Ele no auge da carreira, fazendo uso de hormônios. Ele teria que parar, eu também. Em que momento a gente ia encaixar isso?”, questionou.
Após exames, ela descobriu que sua reserva de óvulos estava no limite e já iniciou o protocolo, que inclui o uso de medicamentos e a coleta dos óvulos. A empresária ainda contou que não precisará interromper o uso de hormônios nem voltar a menstruar para realizar o processo. “Eu achava que precisava menstruar... e no fim eu não tenho que menstruar”, explicou.
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