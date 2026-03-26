Juju Salimeni - Reprodução Instagram

Juju SalimeniReprodução Instagram

Publicado 26/03/2026 21:01 | Atualizado 26/03/2026 21:04

Rio - Juju Salimeni, de 39 anos, contou que iniciou o processo de congelamento de óvulos para ganhar mais tempo em relação à maternidade. Segundo ela, a decisão veio após perceber que não poderia mais adiar os planos de engravidar. “Não posso mais esperar”, afirmou.



A apresentadora explicou que resolveu falar sobre o assunto para desmistificar o procedimento. “Deveria ter feito há muito tempo. Por que eu não fiz antes? Porque eu não sabia que esse processo era tão simples e que eu não precisaria mudar absolutamente nada na minha vida”, disse. Assista: