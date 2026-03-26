Mara MaravilhaReprodução X
Ao falar sobre uma sugestão de maquiagem recebida no programa, ela mencionou o uso de gloss para dar volume aos lábios e destacou que não recorre a procedimentos estéticos. Nesse contexto, soltou a frase que viralizou. "Não, não, aqui não tem nem nada, preenchimento, nem nada, aqui o beiço é beiço mesmo. Negona branca", disse.
A repercussão foi imediata nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, onde usuários reagiram ao comentário com opiniões divergentes. "Sempre decepcionando", escreveu um internauta. "Isso não é nem polêmico, é totalmente sem noção… Tem coisa que não dá pra romantizar nem levar na brincadeira", comentou outro.
Gente? Mara Maravilha ao vivo se auto declarando "Negona Branca", durante o #BreakingFast, da TV Connect Usa. pic.twitter.com/sln2r9uTVL— Brenno (@brenno__moura) March 25, 2026
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