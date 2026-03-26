Mara Maravilha - Reprodução X

Mara MaravilhaReprodução X

Publicado 26/03/2026 16:52

Mara Maravilha, de 58 anos, voltou a movimentar as redes sociais após um trecho de uma entrevista concedida à emissora americana TV Connect USA ganhar repercussão nesta quinta-feira (26). Durante a conversa, a cantora fez um comentário sobre a própria aparência que chamou a atenção do público.



Ao falar sobre uma sugestão de maquiagem recebida no programa, ela mencionou o uso de gloss para dar volume aos lábios e destacou que não recorre a procedimentos estéticos. Nesse contexto, soltou a frase que viralizou. "Não, não, aqui não tem nem nada, preenchimento, nem nada, aqui o beiço é beiço mesmo. Negona branca", disse.



A repercussão foi imediata nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, onde usuários reagiram ao comentário com opiniões divergentes. "Sempre decepcionando", escreveu um internauta. "Isso não é nem polêmico, é totalmente sem noção… Tem coisa que não dá pra romantizar nem levar na brincadeira", comentou outro.

Entretanto, também houve quem saísse em defesa da cantora. "Parem de tentar cancelar as pessoas. Ela não se autodeclarou em nada, só fez comentário sobre os lábios dela", opinou um usuário. Assista ao momento:

Gente? Mara Maravilha ao vivo se auto declarando "Negona Branca", durante o #BreakingFast, da TV Connect Usa. pic.twitter.com/sln2r9uTVL — Brenno (@brenno__moura) March 25, 2026

A artista está em viagem pela Flórida, nos Estados Unidos, acompanhada do filho, Miguel Benjamim.